Злоумышленник заходил в офисы различных организаций и, пользуясь отсутствием сотрудников, похищал их имущество...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в нескольких эпизодах кражи имущества из офисов организаций.В полицию с заявлением обратились две сотрудницы одного из салонов красоты, расположенного на Садовой-Черногрязской улице. Они сообщили, что со стола в подсобном помещении неизвестный похитил принадлежащие им мобильные телефоны. Общий материальный ущерб составил 60 тысяч рублей.С аналогичным заявлением в полицию обратился 35-летний управляющий одним из баров в центре Москвы. Он сообщил, что неизвестный из подсобного помещения похитил принадлежащий ему ноутбук стоимостью 27 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Бауманской улице задержали подозреваемого – 34-летнего москвича.Установлена причастность задержанного мужчины к аналогичным противоправным деяниям. Так, на Новинском бульваре злоумышленник зашел через служебный вход в помещение одного из салонов красоты и похитил мобильный телефон, денежные средства и другое имущество, принадлежащее 20-летней сотруднице данного салона. Материальный ущерб составил 35 тысяч рублей.На Смоленской набережной злоумышленник зашел в один из бутиков и похитил из раздевалки мобильный телефон стоимостью 60 тысяч рублей, принадлежащий 28-летней жительнице Подмосковья.Вырученными деньгами мужчина распоряжался по своему усмотрению.По данным фактам следствием ОМВД России по Басманному району и району Арбат возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60