Всё благодаря газификации и строительству блочно-модульной котельной.

17 ноября Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области установил для потребителей деревни Дубки Киржачского района тариф на тепловую энергию в размере 1591,23 руб./Гкал, что ниже действующей ставки более чем в 3 раза. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Ранее населённый пункт Першинское УМПП ЖКХ топило углём по цене - 5472,14 рублей за гигогалорий. После газификации и строительства блочно-модульной котельной тариф снизился.«Если раньше стоимость отопления квартиры площадью 54 квадратных метра равнялась 5 900 рублей в месяц, то в декабрьских квитанциях он снизится до 1 700 рублей», - отмечают в Белом доме.Новое отопление позволит сэкономить местный бюджет, которому на закупку угля выделялось около 1 млн рублей.«В текущем году за счёт средств областного бюджета в сумме 111,8 млн рублей завершается строительство ещё 5 котельных в Александрове, в Гусь-Хрустальном, в посёлке имени Максима Горького Камешковского района, в селе Новобусино Кольчугинского района и в деревне Курилово Собинского района, а также модернизация котельной в посёлке Ставрово. При финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 11,6 млн рублей в посёлке Новый Суздальского района завершается реконструкция котельной», – добавил врио заместителя Губернатора Роман Годунин.