Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

У деревни Аксеново Гусь-Хрустального района пожарные тушили снегоуборочный "КамАЗ". Сообщение о возгорании поступило в 11:03. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м., Пострадавших и погибших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.