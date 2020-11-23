Владимирский поисковый отряд «Лиза Алерт» поделился подробностями поиска 63-летнего рыбака, который пропал 21 ноября недалеко от деревни Юдиха Ковровского района.

Владимирский поисковый отряд «» поделился подробностями поиска 63-летнего рыбака, который пропал 21 ноября недалеко от деревни Юдиха Ковровского района. По словам координатора Михаила Туманова, заявка на горячую линию отряда поступила в 21.48. Сразу же в лес выдвинулись сотрудники полиции, координатор отряда, директор охотхозяйства с егерями.Первичный осмотр места стоянки автомобиля пропавшего результатов не принёс. На озере его вещей не обнаружено, проломов льда тоже. Директор охотхозяйства в темноте разглядел на тропе следы, ведущие в другую сторону от базы охотхозяйства. На своём квадроцикле он рванул в направлении следов. И вот пропавшего привозят живого и здорового, медпомощь не потребовалась - спасла рыбацкая одежда. После опроса выясняется, что он просто на тропе повернул не в ту сторону. В поиске приняли участие более 20 добровольцев отряда, Сельцовского охотхозяйства, сотрудники полиции.Напомним,что в субботу в Покрове в полынью .Тонущего спасли сотрудники МЧС.