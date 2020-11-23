В Муроме помощь с ремонтом закончилась кражей. В полицию обратился 58-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из его дома и гаража пропало имущество на сумму в 108 тысяч рублей. Сотрудники

В Муроме помощь с ремонтом закончилась кражей. В полицию обратился 58-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из его дома и гаража пропало имущество на сумму в 108 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска, опросили потерпевшего, изучили место происшествия. В результате расследования по подозрению в совершении кражи задержали 37-летнего местного жителя. Как выяснилось, за несколько недель до