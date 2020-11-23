В отношении компании Google LLC в России возбуждено административное производство. В Роскомнадзоре отмечают, что поисковик показывает в своей выдаче материалы, запрещенные в нашей стране.

В отношении компании Google LLC в России возбуждено административное производство. В Роскомнадзоре отмечают, что поисковик показывает в своей выдаче материалы, запрещенные в нашей стране.Инициатором возбуждения административного производства в отношении Google выступила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Причиной называется неисполнение требования законодательства России об удалении из поисковой выдачи страниц с запрещенной в нашей стране информацией.Ранее специалисты выявили в выдаче поисковика сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым на территории России ограничен. В их числе, в частности, порталы, содержащие экстремистский, порнографический и суицидальный контент.В свете этой информации Роскомндазор составил акт о неудалении из выдачи Google запрещенной информации. Сама компания своих возражений не представила, в свяи с чем было возбуждено административное производство по статье "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы".Отмечается, что в среднем из выдачи поисковой машины Google не удаляется до 30% опасного контента. РКН следит за тем, чтобы компания соблюдала законы России.