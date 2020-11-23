В Судогодском районе на трассе сгорел автомобиль. ЧП произошло после столкновения на встречке. Авария случилась около деревни Кощеево на 315 км трассы “Золотое кольцо”. Как сообщают в

В Судогодском районе на трассе сгорел автомобиль. ЧП произошло после столкновения на встречке. Авария случилась около деревни Кощеево на 315 км трассы “Золотое кольцо”. Как сообщают в ГИБДД, 44-летний водитель автомобиля Мицубиси Аутлендер выехал на встречную полосу движения. Там кроссовер столкнулся с ГАЗелью. После столкновения легковушка загорелась. Водитель Мицубиси погиб на месте ДТП. Михаил Маслов,