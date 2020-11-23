20 ноября в Суздале стартовал Международный форум по автотуризму и караванингу.

20 ноября в Суздале стартовал Международный форум по автотуризму и караванингу."Мы поддерживаем и считаем необходимым утверждение в следующем году нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он содержит конструктивные предложения, которые помогут вывести отрасль туризма на новый уровень», – подчеркнул выступавший на его открытии Александр Ремига.По его словам, большое количество жителей России в сложившихся экономических условиях выбирают путешествия по городам Золотого кольца. Поэтому для нашего региона это большой стимул развивать туризм в различных направлениях.Среди шагов в этом направлении - завершение замороженного строительства спортивного комплекса напротив ГТК. По мнению Александра Ремиги, он может быть пущен в строй уже через год.Также первый вице-губернатор считает, что уже в 2022 году возможно до финала проект строительства в городе-музее аквапарка. Напомним, что ровно 9 лет назад - и именно на съезде караванеров в Суздале - "построить на территории турцентра многофункциональный спортивный объект, с аквапарком, что будет для Суздаля таким мощным взрывом вообще для развития туристической экономики в целом в регионе".