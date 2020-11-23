В результате рейда выявлено 10 транспортных средств, которыми управляли правонарушители.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Суздальскому району совместно с представителями службы судебных приставов провели рейд на дорогах районного центра. Цель мероприятия – взыскание административных штрафов и напоминание о необходимости их своевременной оплаты.В работе использовался специальный технический комплекс, помогающий идентифицировать в общем транспортном потоке автомобили, которые принадлежат должникам. После остановки каждый водитель дополнительно проверялся по базам данных на предмет наличия задолженностей. Проверка проводилась, в том числе на наличие неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.В результате нескольких часов работы участники рейда выявили 10 автомобилей, принадлежащих нарушителям. По отношению к собственникам двух транспортных средств судебными приставами-исполнителями был применён арест.Со всеми нарушителями сотрудники полиции провели профилактические беседы, в очередной раз напомнив о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы.Важно!В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.Санкция ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. От уплаты ранее наложенного административного штрафа правонарушитель не освобождается.