Сигнал поступил сегодня ночью в 1.46 из деревни Торжково Судогодского района.

Сигнал поступил сегодня ночью в 1.46 из деревни Торжково Судогодского района.Из-за позднего сообщения в пожарную охрану на момент прибытия пожарных подразделений баня горела по всей площади 24 квадратных метра. Пострадал 9-летний мужчина, а 84-летняя женщина погибла, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Ликвидировали пожар 6 пожарных и 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.