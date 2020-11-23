Медали для медиков за борьбу с ковид-19. Эта тема на ноябрьском заседании Заксобрания региона стала одной из самых обсуждаемых. Проект закона внёс зампредседателя ЗС Антон Сидорко. Он

Медали для медиков за борьбу с ковид-19. Эта тема на ноябрьском заседании Заксобрания региона стала одной из самых обсуждаемых. Проект закона внёс зампредседателя ЗС Антон Сидорко. Он предложил учредить для медработников специальную медаль – “Медицинская доблесть”. Её должны получить врачи, фельдшеры, медсестры, отличившиеся в борьбе с пандемией. По задумке авторов законопроекта – представлять к награде