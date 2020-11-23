При этом 1,6 процента работающих в нашем регионе получают от 100 и более тысяч рублей.

При этом 1,6 процента работающих в нашем регионе получают от 100 и более тысяч рублей.При этом 13, 8 процентов жителей Владимирской области имеют зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц.Как показывает рейтинг, в пяти регионах как минимум 25% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а в регионе-лидере (Чукотка) – более 40 процентов, сообщаетДля сравнения, вот каковы эти показатели в других регионах:50 Тверская область 2,3 17,051 Ярославская область 2,1 13,455 Рязанская область 1,9 13,459 Белгородская область 1,7 11,163 Смоленская область 1,6 20,164 Владимирская область 1,6 13,866 Курская область 1,5 14,568 Пензенская область 1,4 16,976 Брянская область 1,2 21,378 Тамбовская область 1,1 19,780 Орловская область 1,1 17,383 Ивановская область 1,0 21,2Кстати, Московский регион занимает в рейтинге место под номером 14.