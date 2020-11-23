При этом 1,6 процента работающих в нашем регионе получают от 100 и более тысяч рублей.
При этом 1,6 процента работающих в нашем регионе получают от 100 и более тысяч рублей.
При этом 13, 8 процентов жителей Владимирской области имеют зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц.
Как показывает рейтинг, в пяти регионах как минимум 25% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а в регионе-лидере (Чукотка) – более 40 процентов, сообщает
Для сравнения, вот каковы эти показатели в других регионах:
50 Тверская область 2,3 17,0
51 Ярославская область 2,1 13,4
55 Рязанская область 1,9 13,4
59 Белгородская область 1,7 11,1
63 Смоленская область 1,6 20,1
64 Владимирская область 1,6 13,8
66 Курская область 1,5 14,5
68 Пензенская область 1,4 16,9
76 Брянская область 1,2 21,3
78 Тамбовская область 1,1 19,7
80 Орловская область 1,1 17,3
83 Ивановская область 1,0 21,2
Кстати, Московский регион занимает в рейтинге место под номером 14.