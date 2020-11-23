Там прошел Кубок мира-2020 по рукопашному бою среди мужчин.

Там прошел Кубок мира-2020 по рукопашному бою среди мужчин.В составе сборной РФ выступал учитель физкультуры средней общеобразовательной школы Гусь-Хрустального района Владимирской области и по совместительству тренер по рукопашному бою Игорь Севостьянов.В дисциплине «Самооборона» Игорь Севостьянов стал обладателем серебренной и бронзовой медалей и получил путевку на чемпионат мира-2021 в Узбекистане, сообщил департамент спорта Владимирской области.Всего участниками соревнований стали 136 победителей и призеров национальных чемпионатов и первенств из 12 стран мира.