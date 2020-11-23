Новогодние игрушки, гирлянды и инсталляции. Городские власти начали готовить областную столицу к встрече 2021-го года. На Соборной площади уже украсили деревья световыми гирляндами и

Новогодние игрушки, гирлянды и инсталляции. Городские власти начали готовить областную столицу к встрече 2021-го года. На Соборной площади уже украсили деревья световыми гирляндами и приступили к монтажу главной городской елки. Сейчас рабочие монтируют железный каркас. Монтаж 20-ти-метрового символа Нового года весом больше 2-х с половиной тонн – процесс длительный и трудоёмкий. Кстати, в этом году