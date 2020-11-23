Более 70 дорожных рабочих и 42 единицы техники. «Центр управления городскими дорогами» ликвидирует последствия прошедшего в областной столице снегопада. От снега и наледи в первую очередь

Более 70 дорожных рабочих и 42 единицы техники. «Центр управления городскими дорогами» ликвидирует последствия прошедшего в областной столице снегопада. От снега и наледи в первую очередь очищаются остановки общественного транспорта, тротуары, мосты, лестницы и пути к социальным объектам. Механическая уборка снега ведется и на дорогах города. Убираются также второстепенные улицы, в том числе во всех