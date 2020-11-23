23 ноября температурный режим пришёл в норму.

На протяжении нескольких дней хирургический корпус ОКБ, который перепрофилирован под ковидарий, отапливали хуже, чем следует. Это произошло из-за падения давления в одной из котельных ООО «ТеплогазВладимир», расположенной в микрорайоне «Заклязьменский», что привело к снижению подачи теплоносителя.В ОКБ предприняли необходимые меры для устранения воздушных пробок в системе, которые образовались из-за скачков давления. Утром 23 ноября проблемы были устранены. Температурный режим в хирургии пришёл в норму.Напомним, что инфекционный госпиталь в ОКБ открывали несколько раз – в апреле, во время первой волны пандемии. До 15 сентября сюда привозили тяжёлых пациентов с Covid-19. После чего, на месяц больница возобновила плановую медпомощь, но с 14 октября здание снова перепрофилировали под ковидарий. На седьмом этаже учреждения развёрнуто 180 коек для инфицированных коронавирусом - 125 - с кислородом, 30 - реанимационных.