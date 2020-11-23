Две женщины добились компенсаций через суд

Ранее мы сообщали, что женщина, которая », отсудила у ТЦ 80 000 рублей. После падения ей два месяца пришлось лечить травму руки. Суд пришёл к выводу, что ответчик не обеспечил безопасность прилегающей территории и обязан возместить ущерб. Торговый центр решил оспорить вердикт суда первой инстанции, но после повторного рассмотрения дела приговор остался в силе. Компания должна выплатить Лазаревой О.В. – 80 000 рублей.Во Фрунзенском суде Владимира рассматривалось дело о возмещении расходов на лечение глаз и компенсации морального вреда от мастера школы красоты «StarLook» за некачественное наращивание ресниц. В пресс-службе правосудия сообщили, что девушка требовала взыскать с организации 40 000 рублей за доставленные страдания и 25 000 за публикацию её фото в соцсетях без согласования.«20 февраля она посещала салон в качестве модели на наращивание ресниц. Во время процедуры жаловалась на жжение в глазах и неприятные ощущения. На следующий день появилась резкая боль, а глаза опухли и покраснели. Во время медосмотра выяснилось, что повреждены роговицы, а плохоубранный клей привёл к химическому ожогу», - рассказали во Фрунзенском суде.Попытавшись обратиться к мастеру в соцсетях, пострадавшая была заблокирована.«В результате непрофессиональных действий сотрудника салона причинён вред здоровью истца, что повлекло потерю работоспособности», - отмечает владимирская Фемида.Ни мастер, ни школа красоты на заседание не явились. Установлено, что в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения об организации с названием «Starlook». Ответчиком признали девушку, которая накладывала ресницы. С неё будут взысканы 690 рублей на лечение потерпевшей и 10 000 за моральный вред.Заочное решение вступило в законную силу.