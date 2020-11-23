Авифавира не оказалось ни в одной из аптек. Примерно такая же ситуация с коронавиром и арепливиром.

В аптеках не хватает препаратов, которые врачи выписывают для лечения больныхCOVID-19. Такой вывод сделалиучастники проекта "Народный контроль" и “Молодой Гвардии “Единой России” - они проверили наличие пяти основных препаратовв 18аптеках города.Авифавира не оказалось ни в одной из аптек. Примерно такая же ситуация с коронавиром и арепливиром. В волонтерский центр поступает много жалоб от пациентов. Они не могут купить антибиотики, назначенные врачами. Многие цены не соответствуют требованиям, установленным Правительством. Результаты мониторинга будут направлены в Министерство Здравоохранения и в Федеральную антимонопольную службу.Павел Кутузов, руководитель регионального отделения ВОО «Молодая гвардия «Единой России»: «Во Владимирской области мы объединили усилия с проектом "Народный контроль". Таким образом, мы получаем картину в динамике. Отсутствие лекарств - сейчас самый болезненный вопрос у граждан».Анастасия Сахарова