Причиной стала трагедия, которая произошла у станции «Новки-1» 16 ноября: с рельсов сошли вагоны грузового поезда, перевозившие мазут.

Эксперты просят председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова провести служебную проверку в отношении начальника Горьковской железной дороги. Причиной стала , которая произошла у станции «Новки-1» 16 ноября: с рельсов сошли вагоны грузового поезда, перевозившие мазут.По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправность стрелочного перевода, а также несвоевременное устранение данного дефекта. В результате аварии с рельсов сошли 35 вагонов с горюче-смазочными материалами: один человек погиб, повреждены две железнодорожных колеи, а мазут из цистерн залил более гектара земли.«Только по счастливой случайности жертв не оказалось больше, ведь на данном участке пути ходят «Ласточка», «Стриж», «Сапсан» - масса этих скоростных поездов значительно меньше грузовых, поэтому количество жертв могло исчисляться десятками. Уточнение данной детали крайне важно при расследовании трагедии», - отметил эксперт регионального отделения ОНФ во Владимирской области, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.В связи с этим он обратился к гендиректору, председателю правлению ОАО «РЖД» Олегу Белозерову с просьбой провести служебную проверку в отношении начальника Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна, который возглавляет данное направление уже 11 лет. По мнению эксперта ОНФ, за этот период Горьковская железная дорога не выработала должных мер по контролю за ходом работ и обслуживанию путей со стороны подрядных организаций.«Кажется, что руководство обеспечивало тепличные условия для работы подрядных организаций и «закрывало глаза» на множественные нарушения, что могло привести к более серьезным авариям на железнодорожных путях. Важно не допустить трагедий и жертв среди пассажиров», - говорит Зотов.Кроме того, общественники обратились к Приволжскому транспортному прокурору Дмитрию Коношу с просьбой проверить все организации, которые за последнее время обслуживали пути во Владимирской области. Это необходимо, чтобы не допустить повторения трагедии.