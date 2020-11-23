Речь идёт о двух уголовных делах, связанных с преднамеренным банкротством и злоупотреблением должностными полномочиями.

В 2018 году одно из крупнейших стекольных предприятий Владимирской области – Анопинский завод, попал в управление к держателю долей учредителей ББР Банку. В цехах появился арендатор, который, по идее, должен облегчить жизнь предприятия, но на деле всё оказалось сложнее. Часть кредиторов «РАСКО» настояла на расследовании тонкостей сделки между банком и арендатором, а также уточнения роли администрации Гусь-Хрустального района в этой ситуации. Из-за арендной ставки кредиторы компании «РАСКО» судятся на протяжении 10 месяцев.29 сентября 2020 года было заведено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Сейчас оно передано из полиции Гусь-Хрустального в УМВД России по Владимирской области. Имена и фамилии подозреваемых пока неизвестны.Интересен ещё один факт. Фирма-арендатор части площадей Анопинского производства - компания «Экспо Гласс», фигурирует ещё в одном стекольном уголовном деле. Речь идёт о преднамеренном банкротстве завода «Символ» в Курлове. 26 февраля 2020 года сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыск и изъяли у компании документы и компьютерную технику. В настоящее время проводится финансово-экономическая экспертиза.