Больные с подтвержденным "ковидом" должны получить бесплатные лекарства. Напомним, указ премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в начале ноября.

Больныес подтвержденным "ковидом" должны получить бесплатные лекарства. Напомним, указ премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в начале ноября.Из федерального бюджета Владимирской области был выделен 51 миллион рублей. Однако, в регионе лекарства появились только сейчас. В департаменте здравоохранения объяснили задержку необходимостью регистрации закупленных препаратов. Сегодня медицинские организации Владимира и районов должны начать развозить лекарства пациентам. Директор облздрава Елена Утемова заявила, что больные с подтвержденным диагнозомCOVID-19 будут обеспечены лекарственными препаратами в течение недели.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области: «Мы должны обеспечить лекарственной терапией 6490 человек. Мы понимаем, что в общем-то заболеваемость гораздо выше, поэтому за счет средств областного бюджета мы будем докупать лекарственные средства. И очень надеюсь, что в течение этой недели система будет отработана».В аптеках, тем временем, не хватает препаратов, которые врачи выписывают для лечения больных коронавирусом. Такой вывод сделали участники проекта "Народный контроль" - они проверили наличие пяти основных препаратов в 18 аптеках города.Проблемой нехватки лекарств занимается общественная организация "Палата защиты прав пациентов". Один из их проектов для онкобольных - "Преображение". Еще до пандемии, пациенты с онокологией и орфанными заболеваниями не могли получить нужные препараты. А сейчас ситуация обострилась. Каждый день - поток обращений, рассказывает директор палаты Галина Шипарёва. Иногда до 60 звонков в день. Некоммерческая организация оказывает гражданам медицинскую, психологическую, юридическую помощь. По словам Галины Шипаревой, проблема в том, что люди закупают медикаменты "на всякий случай".Галина Шипарева, директор НКО «Палата защиты прав пациентов»: «Даже зачастую идут звонки - скажите, пожалуйста, какие препараты мне нужно закупить, если я заболею коронавирусом. Но я говорю - это не курица охлажденная, которую можно хранить в холодильнике. Это серьезные препараты, которые нельзя глотать, нужно обращаться ко врачу. Если врач назначил препарат, то идите в аптеку. Если нет в аптеке - обращайтесь ко мне, будем решать конкретную ситуацию».Анастасия Сахарова