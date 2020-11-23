Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.
В середине ноября в ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 48-летняя местная жительница, сообщившая о хищении принадлежащего ей мобильного телефона.
Сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, что гаджет пропал из квартиры, в которой она проживает.
Полицейские провели комплекс мероприятий, в том числе установили круг граждан, которые накануне посещали квартиру. В результате проведенной работы по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 25-летний родственник потерпевшей, который сознался в содеянном.
Установлено, что злоумышленник пришел в гости к потерпевшей, дождался момент, когда она отвлечется, забрал телефон и скрылся.
Похищенное имущество впоследствии было изъято сотрудниками полиции.
Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
Сотрудники полиции проводят проверку на причастность злоумышленника к иным имущественным преступлениям.