Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.

В середине ноября в ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 48-летняя местная жительница, сообщившая о хищении принадлежащего ей мобильного телефона.Сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, что гаджет пропал из квартиры, в которой она проживает.Полицейские провели комплекс мероприятий, в том числе установили круг граждан, которые накануне посещали квартиру. В результате проведенной работы по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 25-летний родственник потерпевшей, который сознался в содеянном.Установлено, что злоумышленник пришел в гости к потерпевшей, дождался момент, когда она отвлечется, забрал телефон и скрылся.Похищенное имущество впоследствии было изъято сотрудниками полиции.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.Сотрудники полиции проводят проверку на причастность злоумышленника к иным имущественным преступлениям.