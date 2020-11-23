Рейдовые мероприятия направлены на предупреждение и пресечение фактов управления в состоянии опьянения.

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Своевременное выявление таких нарушений – одна из важнейших задач дорожно-патрульной службы.В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, 21 ноября в Суздальском районе сотрудниками ОР ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области будут проводиться специальные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с п. 2.7 ПДД РФ запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения; передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, кроме случаев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил; употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.