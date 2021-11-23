В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта...

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» за 10 месяцев текущего года выплаты получили свыше 20 тыс. семей с детьми на общую сумму 1 млрд 933,5 млн рублей, сообщает Департамент социальной защиты населения Владимирской области.Как информирует пресс-служба Администрации Владимирской области, в зависимости от очерёдности рождения родителям предоставлены:− ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения(24170 рублей). Размер пособия составляет 11294 рубля. Выплату получили 11607 семей на сумму 1 млрд 087,1 млн рублей.− ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения (28285 рублей). Размер выплаты составляет 11294 рубля. Этой мерой поддержки воспользовались 8442 семьи на на общую сумму 846,4 млн рублей. В рамках проекта учреждениями здравоохранения выдано 750 направлений на выполнение экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования, проведены 620 циклов экстракорпорального оплодотворения.Фото: https://pixabay.com/ru/