Во Владимире начался 12 научный семинар Археология Владимиро-Суздальской земли. Ежегодно его...

Во Владимире начался 12 научный семинар "Археология Владимиро-Суздальской земли". Ежегодно его проводят Институт археологии РАН и Владимиро-Суздальский музей заповедник.Уникальные земледельческие орудия средневековья: лемеха, плужный нож, серпы. Оружие, предметы письма, церковного обихода - эти находки первыми увидят владимирцы. Они были обнаружены в ходе масштабной археологической экспедиции под Муромом. Строительство трассы М12 дало возможность охватить раскопками широкие площади, ученым крайне редко удается исследовать исторические селища целиком.Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук:- Впервые выявили пространственную организацию поселений - дворы, усадьбы. Довольно сложные планировочные структуры у нас появляются. Во многом подобные тому, что мы раньше изучали в городах. Это действительно такой принципиально новый шаг в изучении не только Мурома, не только отдельных памятников на трассе, но и всей древней Руси.Раскопки в Муромском районе завершились всего полтора месяца назад, но ученые уже представили первые доклады на ежегодном научном семинаре "Археология Владимиро-Суздальской земли." Историки рассказывают о результатах охранных раскопок, этапах формирования городской территории Суздаля и средневековом Владимире. Археологи впервые изучили и один из забытых валов древней столицы - Боровецкий. Этот оборонительный вал появился ещё во времена Андрея Боголюбского.Олег Данилов, главный научный сотрудник "Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия":- В рельефе не выражено и на планах 19 века не существует уже этого вала. А мы почти с самого верха обнаружили вал, то есть большую часть вала с вальными конструкциями, с отличным замечательным материалом, который был внутри.Важнейшие находки сделаны и на территории суздальского Ополья. Эти открытия учёные уже называют переворотом в современной археологии. Теперь не остается сомнений, именно на земледелии Ополья основывалась вся мощь Владимиро-Суздальского княжества.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Я без преувеличения скажу, новая цивилизация, что такой плотности населения, как в Ополье, никто не ожидал обнаружить. Это огромное количество селищ, в каждом селище про две-три тысячи, минимум, человек, это размер хорошего средневекового русского города. И вот это огромное количество, такого плотного сельского населения, занимавшегося земледелием, это, конечно, такая сенсация.Сейчас фонды музея-заповедника активно принимают коллекцию находок Ополья. Реставрация, исследование и обработка материалов займут несколько лет. На основе новых экспонатов в музее планируют обновить исторические экспозиции. А в новом сезоне музейщики и институт Археологии Российской Академии наук планируют совместные экспедиции на владимирской земле.Екатерина Таманова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".