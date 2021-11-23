Во Владимире начался 12 научный семинар Археология Владимиро-Суздальской земли. Ежегодно его...
Во Владимире начался 12 научный семинар "Археология Владимиро-Суздальской земли". Ежегодно его проводят Институт археологии РАН и Владимиро-Суздальский музей заповедник.
Уникальные земледельческие орудия средневековья: лемеха, плужный нож, серпы. Оружие, предметы письма, церковного обихода - эти находки первыми увидят владимирцы. Они были обнаружены в ходе масштабной археологической экспедиции под Муромом. Строительство трассы М12 дало возможность охватить раскопками широкие площади, ученым крайне редко удается исследовать исторические селища целиком.
Николай Макаров, директор Института археологии Российской Академии наук:
- Впервые выявили пространственную организацию поселений - дворы, усадьбы. Довольно сложные планировочные структуры у нас появляются. Во многом подобные тому, что мы раньше изучали в городах. Это действительно такой принципиально новый шаг в изучении не только Мурома, не только отдельных памятников на трассе, но и всей древней Руси.
Раскопки в Муромском районе завершились всего полтора месяца назад, но ученые уже представили первые доклады на ежегодном научном семинаре "Археология Владимиро-Суздальской земли." Историки рассказывают о результатах охранных раскопок, этапах формирования городской территории Суздаля и средневековом Владимире. Археологи впервые изучили и один из забытых валов древней столицы - Боровецкий. Этот оборонительный вал появился ещё во времена Андрея Боголюбского.
Олег Данилов, главный научный сотрудник "Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия":
- В рельефе не выражено и на планах 19 века не существует уже этого вала. А мы почти с самого верха обнаружили вал, то есть большую часть вала с вальными конструкциями, с отличным замечательным материалом, который был внутри.
Важнейшие находки сделаны и на территории суздальского Ополья. Эти открытия учёные уже называют переворотом в современной археологии. Теперь не остается сомнений, именно на земледелии Ополья основывалась вся мощь Владимиро-Суздальского княжества.
Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- Я без преувеличения скажу, новая цивилизация, что такой плотности населения, как в Ополье, никто не ожидал обнаружить. Это огромное количество селищ, в каждом селище про две-три тысячи, минимум, человек, это размер хорошего средневекового русского города. И вот это огромное количество, такого плотного сельского населения, занимавшегося земледелием, это, конечно, такая сенсация.
Сейчас фонды музея-заповедника активно принимают коллекцию находок Ополья. Реставрация, исследование и обработка материалов займут несколько лет. На основе новых экспонатов в музее планируют обновить исторические экспозиции. А в новом сезоне музейщики и институт Археологии Российской Академии наук планируют совместные экспедиции на владимирской земле.
Екатерина Таманова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".