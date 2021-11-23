Бульвар Дружбы народов должен появиться в Покрове уже в следующем году. На новое и, по сути, первое...

Бульвар Дружбы народов должен появиться в Покрове уже в следующем году. На новое и, по сути, первое общественное пространство в городе получен грант - 50 миллионов рублей.По плану на бульваре будет несколько кластеров: современная детская площадка, зона воркаута, место для тихого отдыха и торговая площадь. Пройдет и дополнительное озеленение выбранного участка - Больничного проезда в центре. Первые работы начнутся в мае грядущего года. Сдать объект должны в ноябре.