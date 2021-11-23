100 000 рублей для реабилитации нашего земляка, жителя Гусь-Хрустального Егора Алфёрова собрали...

100 000 рублей для реабилитации нашего земляка, жителя Гусь-Хрустального Егора Алфёрова собрали член Общественной Палаты Илья Зотов и фонд "СТОП ДТП". Общественники призывают жителей региона и крупные транспортные компании поддержать инициативу.Для полного курса реабилитации молодому человеку необходимы 420 тысяч.Егор Алфёров попал в ДТП 21 февраля этого года. Сейчас он передвигается с трудом, нарушены двигательные функции. Семья нуждается в финансовой помощи. Родители и жена Егора (сейчас она в декретном отпуске) не работают. Сыну Егора - всего 3 месяца. Скорейшего восстановления главы семьи ждут близкие. Илья Зотов, координатор федерального проекта "Единой России" "Безопасные дороги во Владимирской области" подчёркивает: объединение пассажиров и Фонд "СТОП ДТП" намерены сделать такую практику помощи общероссийской. Жертвам аварий нужна адресная поддержка.Илья Зотов, член Общественной Палаты РФ, координатор федерального проекта "Единой России" "Безопасные дороги" во Владимирской области:- Наша задача не только в конкретном случае помочь, сделать этот вопрос системным. И сейчас мы нацелены на то, чтобы благотворительный фонд "Стоп ДТП", который появился в Нижегородской области, работал и во Владимирской области, во всех других региона, и наша, моя лично ключевая задача в этом активно помогать, чтобы любые граждане ( а ДТП случаются очень часто, никто от этого не застрахован), могли получить поддержку.