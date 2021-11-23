Во Владимирской области завершен сезон навигации, начинается период ледостава. Пока выходить на...

Во Владимирской области завершен сезон навигации, начинается период ледостава. Пока выходить на неокрепший лед опасно. Об этом граждан предупреждают инспекторы ГИМС. Они патрулируют акватории водоемов, беседуют с рыбаками и проводят уроки безопасности в школах.Иван Прокопенко, старший инспектор центра ГИМС:- Если я оказался далеко-далеко-далеко в лесу и увидел, как взрослый человек тонет. Вы - маленький ребенок, не должны оказаться далеко-далеко в лесу, где больше никого нет, где не ловит телефон, понятно? Только с родителями, только со взрослыми.На днях такие занятия прошли в младших классах школы №32 Владимира. Инспекторы показали ребятам, как правильно надевать спасательные жилеты и пользоваться специальными и подручными инструментами для спасения. После продолжительных каникул школьникам напоминают о простых правилах поведения вблизи водоемов. Безопасным для человека считается толщина льда не менее десяти сантиметров. Определить прочность можно по цвету. Самый крепкий лёд - темный и прозрачный. Но выходить на него без сопровождения взрослых в любом случае не стоит. Детям вообще лучше держаться подальше от открытых водоемов.