В октябре 2021-го в столице России каждый день выявляли до восьми тысяч случаев заражения коронавирусом, однако в ноябре ситуация улучшилась. Сегодня утром оперштаб сообщил, что за последние сутки обнаружено 2 749 заболевших ковидом.

В октябре 2021-го в столице России каждый день выявляли до восьми тысяч случаев заражения коронавирусом, однако в ноябре ситуация улучшилась. Сегодня утром оперштаб сообщил, что за последние сутки обнаружено 2 749 заболевших ковидом.Поскольку заболеваемость ковидом в Москве росла на 30% в неделю, а суточная смертность едва не обновила антирекорд, столичные власти решили объявить нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, а также задействовать дополнительные мощности городской системы здравоохранения. Эти меры оказались действенными.Эксперты объясняют: разорвать цепочки передачи коронавируса удалось благодаря продолжительности выходных. Они были равны двойному сроку периода инкубации дельта-штамма, который составляет пять-шесть дней.Конечно, в Москве сохранились некоторые ограничения. Работодатели должны перевести 30% сотрудников на удаленную работу до 25 февраля 2022 года, в первую очередь – тех, кто старше 60 лет и имеет хронические заболевания. Кстати, невакцинированные и непереболевшие пожилые граждане обязаны соблюдать домашний режим. В столице также необходимо использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.Благодаря минимальным ограничениям в городе продолжают работать кафе, рестораны, торговые центры, кино, концертные залы, театры и музеи. К слову, в столице действуют различные программы для пострадавших от пандемии предпринимателей. Есть 17 видов субсидий и грантов для представителей малого и среднего бизнеса.В Москве продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавируса. Каждый день прививку делают десятки тысяч горожан. Например, за прошедшую неделю на вакцинацию записались примерно 150 тысяч москвичей.Кроме того, в столице работает 71 пункт бесплатного тестирования на ковид в 38 центрах госуслуг "Мои документы", в 21 популярном общественном месте и торговых центрах, в семи транспортно-пересадочных узлах и в вестибюлях пяти станций метро.