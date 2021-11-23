Стали известны перспективы индексации. Владимир Путин сообщил, как должна увеличиться пенсия в 2022 году.

Стали известны перспективы индексации. Владимир Путин сообщил, как должна увеличиться пенсия в 2022 году.Как правило, индексация пенсий зависит от уровня инфляции на конец декабря. Этот параметр в силу временных рамок еще не установлен. Однако в бюджете уже имеются прогнозы повышения пенсий в 2022 году.По подсчетам Министерства финансов, с января страховые пенсии должны увеличиться на 5,9%, а социальные (их традиционно вычисляют весной) на 7,7%. Эти значения меньше предполагаемого уровня инфляции, которая активно набирает обороты.Согласно указаниям Владимира Путина, такой подход не верен. По его словам, пенсия в 2022 году должна быть проиндексирована выше общего уровня цен на товары и услуги. Отсюда напрашивается вывод: вероятно, проценты Минфина не соответствуют реальной картине, которую стоит ожидать.Знаток в сфере финансов Глеб Задоя выдвинул предположение о том, кому и как повысят пенсии в 2022 году. "Прожиточный минимум надо будет поднять по страховым пенсиям на 8,1% — до 18840 рублей, а по социальным доплатам примерно на 10% — до 10465 рублей", — рассчитал специалист.Аналитик полагает, что если поправки о соответствующем повышении пенсий не удастся ввести в срок, то правительство может взять на вооружение практику разовых выплат. По его мнению, индексирующие надбавки 2022 году получится реализовать, если выйдет распоряжение.