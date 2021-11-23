После изучения людского потока чиновники решили сделать вблизи развязки на Чапаева-Сперанского дополнительную «зебру».

Во Владимире рядом с домом №62 ведутся работы по нанесению «зебры» и установке знаков для пешеходного перехода.Напомним, что до строительства развязки на Чапаева-Сперанского местные жители напрямую пересекали проезжую часть, возле дома №62, а после сдачи объекты вынуждены были делать крюк длиной в сотни метров. В результате пешеходный трафик разделился на два потока. Одни – следуют правилам, вторые – перебегают дорогу.Между тем, новый переход на Сперанского-1 оказался неудобным. Из-за отбойников и металлического забора водители не видят владимирцев, собирающихся пересекать проезжую часть. Всё это создает опасность и для автомобилистов, и для людей. В результате было решено оборудовать переход вблизи улицы Пугачёва.Утром 23 ноября сотрудники МКУ «Центр управления городскими дорогами» выполнили фрезеровку асфальта для искусственной неровности. Из металлического ограждения убрали две секции. Впоследствии на объекте появится освещение. В ближайшее время на дорогу будет нанесена разметка.