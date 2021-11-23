На портале Активный гражданин идет голосование за лауреата конкурса Московская реставрация. Жителям столицы предлагается выбор из пяти возрожденных памятников архитектуры.

На портале "Активный гражданин" идет голосование за лауреата конкурса "Московская реставрация". Жителям столицы предлагается выбор из пяти возрожденных памятников архитектуры.Среди претендентов – здание ГЭС-2, павильон №11 на ВДНХ, доходный дом купца Василия Быкова, малороссийское подворье и дом Третьяковых.Здание ГЭС-2 построено в неорусском стиле в 1904-1908 годах. Благодаря реставрации оно приспособлено под современный культурный центр. Специалисты усилили конструктив, бережно сохранили исторические лестничные марши, своды.Реставраторы избавили здание от многочисленных пристроек позднего времени и вернули ему первоначальный вид. Кроме того, воссоздана шатровая башенка с часами – там расположена библиотека.Другой значимый проект реставрации 2021 года – павильон "Казахская ССР" на ВДНХ. Здание построено в 1949-1954 годах. Позже павильон получил название "Металлургия". Реставраторы сняли часть обшивок 1960-х годов и раскрыли огромные фасадные горельефы на сельскохозяйственную тематику.В 2021 году завершилась реставрация доходного дома купца Быкова, построенного в 1909 году по проекту известного архитектора Льва Кекушева. Также специалисты привели в порядок малороссийское подворье в районе улицы Маросейка, где в первой половине XVII века жило много иностранных гостей Москвы, и дом Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке.Проголосовать за лучший проект реставрации 2021 года можно на портале . Подробнее о претендентах на премию конкурса "Московская реставрация" можно прочитать на .Московская программа реставрации объектов культурного наследия – одна из крупнейших в мире. В 2010 году в плохом состоянии находилось 1325 памятников архитектуры. За 10 лет их количество уменьшилось в 5,3 раза. Восстановление культурного достояния столицы не прекращалось даже в самые сложные месяцы пандемии.