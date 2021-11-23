Взамен поврежденного надземного пешеходного перехода на 152-ом километре М-7 «Волга» в городе...

Взамен поврежденного надземного пешеходного перехода на 152-ом километре М-7 «Волга» в городе Лакинск Владимирской области дорожные службы обустраивают временный наземный со светофором, информирует ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Для безопасности движения и удобства пешеходов он размещен на разворотной петеле в районе ТЦ «Лакинск». Расстояние от прежнего места перехода составляет 230 метров. Сейчас специалисты асфальтируют пешеходные дорожки, наносят «зебру» и устанавливают временные знаки, предупреждающие о наземном переходе со светофорным регулированием.Пересечение дороги пешеходами будет возможно в два этапа. Сначала нужно перейти одну часть дороги, остановится на разделительном островке разворотной петли и дождаться разрешающего сигнала светофора, что перейти противоположную часть дороги. Время работы пешеходной фазы в обоих случаях – 15 секунд, интервал между ними для пропуска автотранспорта – 40 или 120 секунд.Напомним, 20 ноября около 13:30 на 152-ом километре дороги тягач, перевозивший на трале негабаритный груз, задел им пролетное строение надземного пешеходного перехода. В результате конструкция сошла с опор и перегородила проезжую часть. Движение было перекрыто, транспорт пускали в объезд. Организовано информирование водителей. В 18:00 дорожные службы завершили работы по ликвидации последствий происшествия. Движение восстановили в штатном режиме.По факту происшествия проводится проверка. По предварительной информации, перевозчик негабаритного груза отклонился от указанного в специальном разрешении маршрута движения через Кольчугино. Кроме того, вызывает вопросы подлинность самого специального разрешения. В информационной системе, где фиксируются все такие документы, под его номером фигурирует другой груз и иной маршрут. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород направило в правоохранительные органы заявление по данному обстоятельству.В дорожном ведомстве также создана комиссия по определению ущерба, которая, в том числе, рассмотрит сроки восстановления надземного пешеходного перехода. Ориентировочно это произойдет в следующем году.Отметим, что на сети федеральных дорог ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород — это третий подобный случай за 5 лет. Все ситуации произошли из-за грубейших нарушений правил безопасности дорожного движения и порядка перевозки негабаритных грузов. Подобные ДТП следует также рассматривать с точки зрения нанесения ущерба федеральному имуществу, который возмещает нарушитель ПДД.Фото: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород