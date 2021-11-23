Утром 23 ноября владимирские огнеборцы тушили возгорание в автобусе 152 маршрута. ЧП произошло у дома №37 по улице Нижняя Дуброва. На место выехали пожарные. Оказалось, что загорелся моторный

Утром 23 ноября владимирские огнеборцы тушили возгорание в автобусе 152 маршрута. ЧП произошло у дома №37 по улице Нижняя Дуброва. На место выехали пожарные. Оказалось, что загорелся моторный отсек автобуса. На кадрах очевидцев происшествия, видно открытое пламя, которое вырывается со стороны правого заднего колеса. Пожарные ликвидировали возгорание на 2 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. В