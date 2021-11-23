С шедеврами стрит-арта Urban.Moskva можно «поиграть» под хип-хоп биты. МТС вместе с продюсерским центром Immerse Lab и продакшн-студией Human Creative Production создали цифровой спектакль в дополненной ..

С шедеврами стрит-арта Urban.Moskva можно «поиграть» под хип-хоп биты.МТС вместе с продюсерским центром Immerse Lab и продакшн-студией Human Creative Production создали цифровой спектакль в дополненной реальности (AR), посмотреть который можно в приложении МТС Live. Зритель познакомится с шедеврами уличного искусства и авторами, сможет взаимодействовать с ними с помощью AR, слушая хип-хоп биты. Спектакль доступен бесплатно в мобильном приложении MTC Live. Посмотреть спектакль Urban.Moskva в дополненной реальности можно во Владимире или любом другом городе России. Рекомендуется выбрать открытое пространство — например, Соборная площадь, площадь Победы, парк, сквер или закрытое помещение, в котором много места для передвижения.Команда проекта оцифровала и воссоздала в дополненной реальности работы пяти художников стрит-арта — интерактивные объекты будут появляться на экране смартфона по мере развития сюжета. Зрителям предложат пробраться через «Кружева» польской художницы Nespoon, подобрать ключи в «Стихограмме» от Zuk Club, отразить нашествие антагониста вместе с «Самолазкой» Кирилла Кто, напитаться мудростью «Черепахи» Жени 0331с и воспользоваться «Бульдозером» Миши Моста.За музыку и саунд-дизайн отвечает электронный музыкант NVG. Специально для спектакля NVG и известный московский рэпер Лигалайз создали трэп-ремикс хита «Моя Москва». В озвучке спектакля приняли участие: известная театральная актриса Александра Черкасова-Служитель и представители хип-хоп сцены — Анастасия Александрина aka Miss Baas, Лев Киселев aka Repac и другие.«Объекты, с которыми предстоит играться зрителю, выбраны не случайно. С одной стороны, мы преследуем цель расширения художественной географии города — все работы находятся на солидной друг от друга дистанции. Теперь, благодаря спектаклю, их можно посмотреть из любой точки города, страны и даже мира. С другой стороны, мы показываем, насколько разнообразным может быть уличное искусство: это и городская метафизика, и концептуализм, и протестный диалог, и работа с ландшафтом, и превращение города в Дом», — объясняет куратор, соавтор идеи и креативный продюсер спектакля Михаил Огер.Особое внимание в спектакле уделяется драматургии и синтезу классической поэзии с современным городским контекстом. Драматургом спектакля выступил Михаил Дегтярев, а за поэтические метафоры и мета-смыслы отвечают Андрей Родионов и Екатерина Троепольская.Скачать приложение МТС Live можно в App Store и Google Play.В будущем команда проекта планирует создать цикл работ о стрит-арте в разных городах России, каждая из которых позволит окунуться в уличную культуру конкретного города, находясь в любой точке страны.