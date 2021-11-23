Футболисты владимирского Торпедо отправились в зимний отпуск. Черно-белые неудачно...

Футболисты владимирского Торпедо отправились в зимний отпуск.Черно-белые неудачно провелиосеннюю часть чемпионата и оказалисьна 9 месте. Этот футбольный сезон проходит в экспериментальном формате -весной черно-белые продолжат борьбу уже в новой подгруппе. О нововведениях первенства России по футболу вовтором дивизионе и планах на будущее в интервью вестям рассказал рулевой владимирского "Торпедо" Сергей Дубровин.