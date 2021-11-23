Оценили обстановку и все-таки прислушались к жителям. На новой развязке Чапаева-Сперанского оборудуют переход удобный для владимирцев. Рабочий процесс начался. Сегодня местные жители

Оценили обстановку и все-таки прислушались к жителям. На новой развязке Чапаева-Сперанского оборудуют переход удобный для владимирцев. Рабочий процесс начался. Сегодня местные жители заметили дорожников со спецтехникой. Напомним, в начале прошлой недели открыли движение по долгожданной транспортной развязке. Она призвана разгрузить юго-западный район города от заторов. Однако владимирцев разочаровало расположение нерегулируемых пешеходных переходов. Люди просили сместить