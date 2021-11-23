Выяснилось, что клиентка оставила машину с ключами на территории автосервиса, чем и воспользовался сотрудник сервиса...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем.Установлено, что злоумышленник, являясь сотрудником одного из автосервисов, самовольно завладел автомобилем «Тойота», стоимостью более 500 тысяч рублей, принадлежащим их клиенту. Двигаясь по дорожно-уличной сети столицы, в Новодевичьем проезде он совершил ДТП.Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний приезжий мужчина. Выяснилось, что клиентка оставила машину с ключами на территории автосервиса, чем и воспользовался сотрудник сервиса. Со слов злоумышленника, он неправомерно завладел данным автомобилем без цели хищения.По данному факту дознанием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении фигуранта данного уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60