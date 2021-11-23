Выяснилось, что клиентка оставила машину с ключами на территории автосервиса, чем и воспользовался сотрудник сервиса...
Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем.
Установлено, что злоумышленник, являясь сотрудником одного из автосервисов, самовольно завладел автомобилем «Тойота», стоимостью более 500 тысяч рублей, принадлежащим их клиенту. Двигаясь по дорожно-уличной сети столицы, в Новодевичьем проезде он совершил ДТП.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний приезжий мужчина. Выяснилось, что клиентка оставила машину с ключами на территории автосервиса, чем и воспользовался сотрудник сервиса. Со слов злоумышленника, он неправомерно завладел данным автомобилем без цели хищения.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении фигуранта данного уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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