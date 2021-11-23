23 ноября 2021 года верующие отмечают день памяти шести апостолов из 70-ти. Это Ераст, Родион и четверо их братьев по вере: Олимп, Сосипатр, Куарт и Тетрий.

23 ноября 2021 года верующие отмечают день памяти шести апостолов из 70-ти. Это Ераст, Родион и четверо их братьев по вере: Олимп, Сосипатр, Куарт и Тетрий.Этот церковный праздник в народе называют просто: Родион и Ераст. С ним связано множество примет, традиций и поверий.ИсторияДля того, чтобы узнать, какой сегодня праздник, необходимо обратиться к истории. Учителем апостоловРодиона и Ераста являлся святой Павел. Родион был родственником Павла и следовал за ним во всех путешествиях. В свое время он был поставлен епископом вгороде Патары.Проповедуя Слово Господне, Родион обратил в христианскую веру многих язычников, чем разгневал некоторых людей. Они избили святого, закидали камнями и ранили. Когда идолопоклонники ушли, Бог излечил раны Родиона. После распятия Петра Родиона обезглавили.Ераст занимал высокоеположение в городе Коринфе, но обратился в христианскую веру и посвятил себя Богу. Свой путь началв Иерусалимской церкви, а после был назначен епископом в городе Панеаде, где прослужил до старости.Что нельзя делать 23 ноябряВ этот церковный праздник нельзя выходить из дома без большой надобности. Также наши предки верили, что 23 ноября запрещается ссориться. Не советуютповерья свататься и играть свадьбу в этот православный праздник.Кроме того, 23 ноября нельзя мести пол, поскольку мусор, вынесенный из дома, лишит его обитателей достатка,благополучия и здоровья. Нельзя в этот церковный праздник делать слишком дорогие подарки.Есть поверье, что нельзя 23 ноября дуть на прищемленный или пораненный палец, – может случиться неприятность. Лучше подставить палец под струю холодной воды. Неразрешается 23 ноября ходить в баню или сауну, чтобы нечистая сила не запарила до смерти.Приметы и традицииВ этот день верующие отдают нуждающимся ненужную одежду. Чтобы защитить домашнихживотных от различных болезней, в церковь несут испеченный хлеб и большой кусоксоли, освящают их и кормят ими скот. Считается, что это придаст им здоровья.Если 23 ноября иней покрыл всевокруг – быть морозу.Если в этот день дует ветер, товскоре закружат метели.Если на Родиона и Ераста развезло дороги, то зима будет лютой.Если туман стелется поземле или все покрыло белым снегом – быть потеплению.Если 23 ноября расчирикались воробьи, то вскоре наступит оттепель.