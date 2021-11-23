Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности...

Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что трое жителей города Вязники состоят на учете у врача- нарколога в районной больнице с диагнозом: «Синдром зависимости от алкоголя II стадии».В то же время, они имеют право на управление транспортными средствами, являющимися источником повышенной опасности, до 2025 года, информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В этой связи, в целях предотвращения наступления негативных последствий для неопределенного круга лиц, прокуратурой в суд направлено 3 исковых заявления о прекращении действия права граждан на управление транспортными средствами до устранения имеющихся у них ограничений, о прекращении действия водительского удостоверения и об обязании сдать данный документ в ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району. Иски удовлетворены. Решения суда не вступили в законную силу.