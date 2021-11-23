Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении...

Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летнего вязниковца, которого обвиняют в совершении убийства.По версии следствия, 19 августа 2021 года мужчины распивали спиртные напитки. В какое-то время между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес несколько ударов ножом в области шеи и в сердца друга. После чего, помыл нож с моющим средством и лег спать. На следующее утро вязниковец подошел к приятелю, и, осознав, что он его убил, покинул место происшествия.По возвращению домой мужчина снял с себя одежду, в которой находился в тот вечер, и в течение дня выкинул ее в мусорные баки, находящиеся в гаражах.На третий день обвиняемый в целях сокрытия следов преступления вернулся на место происшествия и избавился от рукоятки ножа, которым наносил удары 53-летнему потерпевшему. Для того, чтобы отвести от себя какие-либо подозрения, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело знакомого.Благодаря грамотно выбранной тактике и качественно проведенным первоначальным следственным действиям следствию удалось изобличить преступника.Фото: https://pixabay.com/