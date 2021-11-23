Эксклюзив Контракт с подрядчиком, который сорвал сроки возведения школы по нацпроекту в Коврове,...

ЭксклюзивКонтракт с подрядчиком, который сорвал сроки возведения школы по нацпроекту в Коврове, будет расторгнут. Решение принял врио губернатора Александр Авдеев. Об итогах рабочей поездки главы области в Ковровский район - Мария Платанюк.Стройплощадка в ковровском микрорайоне Салтаниха. Та самая, где в рамках нацпроекта "Образование" возводится новая школа. Важнейший для Коврова социальный объект нужно достроить до конца 22-го года. Но темпы, по словам главы региона Александра Авдеева, вызывают опасения. Работы ведутся "вяло". Это доказала очередная проверка.Врио губернатора и строитель:- Строить-то мы будем. Вопрос, с кем?- С нами.- Почему с вами?Открытый конкурс на проведение работ выиграла подрядная организация "Айди Партнёр". Первый визит на объект состоялся в начале ноября. Тогда Александр Авдеев потребовал максимального "ускорения". Однако очередной "экзамен" провален. Несмотря на последнее, казалось бы, "предупреждение", отставание от графика только увеличивается.- Сколько человек на объекте сейчас?- Сколько получится.- Сколько получится? А получается сколько?- Обещают по 10 человек. А привозят по 2-3-4.Врио губернатора сопровождали депутат Госдумы Игорь Игошин, руководители Коврова. Они согласились: подрядчик не справляется.Елена Фомина, глава г. Коврова:- Б - это следующий у нас блок. На сегодняшний день установка бетона - 5 процентов. Армирование завтрашний день окончание - не выполнено.Соседние школы в Салтанихе сейчас работают в две смены. Новая школа могла бы решить проблему. Сбоев по срокам быть не должно. С подрядчиком, который не оправдал надежд, расторгнут контракт, заявил Александр Авдеев. Грозит строителям и штраф.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Они этого не сделали, а дальше бессмысленно разговаривать. Если они одну задачу решить не могут, всё цепляется одно за другое.Анатолий Зотов, председатель Совета народных депутатов г. Коврова:- Сейчас минимум человек 100 должно работать. Чтобы задачу по основанию фундамента выполнить в кратчайшие сроки. Ясно, что профанация.А это уже село Клязьминский городок. Здесь сдан новый многоквартирный дом. Социальное жильё, построенное в рамках государственной программы. Квартиры с отделкой, плитами и сантехникой получили 25 семей Клязьминского сельского поселения. Александр Авдеев вручает подарки семье Белых. Александр и Светлана приехали в Ковровский район из Краснодарского края. Воспитывают дочь и двоих сыновей. В новой квартире - просторная кухня, 3 комнаты. 76 "квадратных метров счастья".- Там, где мы раньше жили, там 2 раза меньше площадь.- Поздравляем вас! Спасибо большое. Надеюсь, что обживётесь и новый год будет дружный, с соседями. Может быть, кто из соседей появится.Местные власти отмечают: сдача этого дома в Клязьминском городке позволила существенно сократить очередь на социальное жильё в муниципальном образовании. Сейчас в ней 18 семей.Мария Платанюк. "Вести-Владимир"