Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 23 ноября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 23 ноября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Электронные услуги при государственной регистрации недвижимости».На вопросы граждан ответит начальник Камешковского отдела - Сорокина Надежда Юрьевна.Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 12:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49248) 2-12-08.