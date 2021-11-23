Вместо снесённой конструкции на М-7 появилась временная «зебра» со светофором.

В Лакинске вместо дорожники установили временный наземный со светофором. Он появился в 230 метрах от места обрушения конструкции. «Зебра» расположена на разворотной петле у ТЦ «Лакинск». Переходить дорогу придётся в два этапа с остановкой на островке безопасности. Восстановить надземный объект получится лишь в следующем году.ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» написало заявление в полицию. Прокуратура . В информационной системе прописан другой груз и маршрут движения тягача.За пять лет - это третий подобный случай. Все аварии произошли из-за нарушений правил БДД.Напомним, что 20 ноября около 13.30 на федеральной трассе М-7 Спровоцировал ДТП – грузовик с негабаритным грузом, который следовал по маршруту «Сызрань-Санкт-Петербург».