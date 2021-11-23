Банк ВТБ подвел 22 ноября 2021 года итоги внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА), которое состоялось в форме заочного голосования. Акционеры утвердили вопросы, связанные с внесением ..

Банк ВТБ подвел 22 ноября 2021 года итоги внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА), которое состоялось в форме заочного голосования.Акционеры утвердили вопросы, связанные с внесением изменений во внутренние документы Банка – Устав и Положение о Наблюдательном совете Банка. Утвержденные изменения в области устойчивого развития соответствуют лучшим мировым практикам корпоративного управления и учитывают постоянно растущую важность ESG-повестки.В частности, в компетенцию Набсовета были включены вопросы по утверждению основных направлений деятельности в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности.На ВОСА также был утвержден вопрос об участии ВТБ в Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса» – международной инициативе для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Ее участники берут на себя обязательства по поддержке 10 принципов ответственного ведения бизнеса.