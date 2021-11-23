24-летний житель столицы спрыгнул с перил лестницы межстанционного перехода на крышу стоящего электропоезда...

«Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали 24-летнего пассажира, спрыгнувшего с перил лестницы межстанционного перехода на крышу вагона электропоезда на Кольцевой линии», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене, осуществляющие службу на станции? задержали мужчину сразу же на месте совершения правонарушения и доставили в отдел полиции.Задержанный объяснил свой поступок тем, что очень спешил и пытался таким образом сократить время.В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным частью 3 статьи 11.15.1. КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и назначено судом административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.Сотрудники полиции столичного метрополитена информируют граждан о том, что совершение подобных правонарушений не только нарушает общественный порядок, правила пользования Московским метрополитеном и несет за собой административную ответственность, но и создает угрозу жизни и здоровью Вам и другим пассажирам.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18