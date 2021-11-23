В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении

19 ноября на Лобненской улице водитель, управляя а/м «Лексус», совершила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего с места происшествия скрылась.Пострадавший нарядом скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность водителя была установлена.В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ (Оставление места ДТП).Собранные материалы переданы в органы следствия.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.