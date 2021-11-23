Судебные приставы Владимирской области Владимирская компания, специализирующаяся на врачебной...

Судебные приставы Владимирской области Владимирская компания, специализирующаяся на врачебной практике, полностью расплатилась с налоговой задолженностью в сумме 1 400 000 рублей.Судебный пристав возбудил исполнительное производство. Должнику были разъяснены последствия неуплаты долга в установленный срок и какие меры принудительного характера будут применены, сообщает пресс-служба судебных приставов по Владимирской области.Организация в отведенный срок свои обязательства не выполнила, потому представитель закона применил меры принудительного характера. В рамках исполнительного производства был наложен арест на часть подземного газопровода, принадлежащего клинике, а так же на земельный участок должника.Проведенные исполнительные действия оказали влияние на руководство учреждения, и, уже через несколько дней долг перед государством был погашен в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: https://pixabay.com/ru/