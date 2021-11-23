Врио Губернатора Александр Авдеев 22 ноября 2021 года подписал указ о прекращении трудового...

Врио Губернатора Александр Авдеев 22 ноября 2021 года подписал указ о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия с временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Григорием Вишневским 30 декабря 2021 года, сообщает Администрация Владимирской области.«Категорически осуждаю любые проявления коррупции. Вместе с правоохранительными органами мы должны сделать всё для того, чтобы обеспечить прозрачность в деятельности органов публичной власти федерального, регионального и муниципального уровня. Прозрачность в сфере распоряжения бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом, взаимоотношения с бизнесом и обществом. Доверие жителей области, соблюдение их интересов, справедливость и исполнение законов − основные требования для любого чиновника и человека, облечённого властью. Те, кто не соблюдает эти нормы, не должны работать в наших рядах», − прокомментировал Александр Авдеев задержание Григория Вишневского по подозрению в получении взятки в крупном размере.Поскольку Григорий Вишневский не исполняет свои служебные обязанности, зарплата ему за время отсутствия на рабочем месте не выплачивается.Напомним, врио заместителя Губернатора Владимирской области обвинили в получении взятки в крупном размере. Высокопоставленный чиновника заключили под стражу до 14 января 2022.Фото: https://pixabay.com/ru/