Во владимирском филиале Президентской Академии стартовал новый мотивационный проект Конструктор...

Во владимирском филиале Президентской Академии стартовал новый мотивационный проект "Конструктор успеха". Гостем стал управляющий владимирским отделением ПАО "Сбербанк" Виталий Дорошенко.Кто он, успешный человек? По словам Виталия Дорошенко, главное качество успеха - гибкость. В мире быстро развивающихся технологий уже недостаточно выучиться на одну специальность. Сегодня как никогда актуально повышение квалификации.Виталий Дорошенко, управляющий владимирским отделением ПАО "Сбербанк":- Каждый человек должен понимать, что в каком состоянии ты находишься сегодня - в части своих знаний, практического опыта, это не высечено из камня. Это только тот багаж знаний, который привел тебя сюда. Но это не приведет тебя к успеху. Нужно искать новые знания, искать новую информацию из других рынков, даже других специальностей.В зале - студенты экономики и экономической безопасности. По словам декана факультета экономики Ольги Корниловой, без базовых знаний в вузе невозможно стать хорошим профессионалом. Да и университет - это дисциплина.Ольга Корнилова, декан факультета экономики владимирского филиала РАНХиГС:- Им кажется, что достаточно закончить 10 классов и ты можешь быстро стать известным и зарабатывать большие деньги. Наша цель - доказать им обратное. А именно - чтобы быть профессионалом, нужно учиться всю жизнь.Проект "Конструктор успеха" - совместная инициатива студентов и руководства филиала, рассказывает его директор Вячеслав Картухин. В течение учебного года студентов ждут встречи с экспертами регионального, федерального и международного уровней. Свои истории успеха расскажут представители бизнес-сообщества, руководители администрации города и области, депутаты Госдумы.Вячеслав Картухин, директор владимирского филиала РАНХиГС:- Такие встречи помогают более широко посмотреть на происходящее в мире, процессы в нашей стране. Идти в ногу со временем. Поэтому это будет хорошее дополнение к тем образовательным программам, которые есть у наших студентов.Среди спикеров студенты могут найти и потенциальных работодателей. В том числе, выпускники РАНХиГС устраиваются на работу и в Сбербанк. И впоследствии становятся отличными специалистами.Анастасия Сахарова, Семен Карпов. «Вести-Владимир».